Malagò | “Nessuno può dare certezze Un piano B è meglio di una scommessa su quando

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ribadisce la sua idea di preparare un'alternativa alla ripresa del calcio qualora questo non dovesse riprendere: "Vediamo quello che succede, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce. Credo che in questo momento nessuno la può dare", ha detto a TgCom. "E' chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l'ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso ma tutti gli sport hanno ...

