Luca Zaia: "Veneto pronto a riaprire subito" (Di giovedì 23 aprile 2020) “Noi l’abbiamo detto più volte che siamo pronti ad aperture delle aziende già il 27”. Per Luca Zaia è il momento di riaprire le attività lavorative, per lo meno nella sua Regione. Il governatore del Veneto, visto i buoni risultati sul contenimento del coronavirus, spinge per poter far ripartire le aziende il prima possibile: “Se potessi fare ordinanze in questo senso le aziende sarebbero già aperte, ovviamente con tutte le tutele del caso. Noi siamo pronti, ma stiamo attendendo la decisione del governo. Qualcuno si scandalizza quando dico che non c’è più lockdown, ma venite a vedere... è evidente, prima con i codici Ateco poi con le deroghe e il silenzio-assenso, che in Veneto è aperto almeno il 40% delle imprese, lo si vede dal traffico e dai parcheggi”.Durante la consueta conferenza ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia “Il 40% delle aziende in Veneto è aperto”

