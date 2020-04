La guerra di propaganda tra Stati Uniti e Cina sul Covid-19 (Di giovedì 23 aprile 2020) È una guerra sui generis quella che stanno combattendo in queste settimane Stati Uniti e Cina. Anziché ricorrere a missili e cannoni, le due superpotenze hanno imbracciato l’arma della propaganda informativa. Sia chiaro, niente di nuovo sotto il sole. Gli attori più importanti che si sono succeduti nello scacchiere globale hanno sempre cercato di controllare la narrazione fattuale di un determinato periodo storico spargendo ai quattro venti idee e informazioni specifiche. Quando si è visto che la propaganda funzionava più delle pallottole, molti governi hanno creato apposite strutture incaricate di pianificare l’utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere obiettivi specifici. Obiettivi destinati, a loro volta, a portare beneficio a coloro che organizzavano l’intero processo. La guerra di propaganda non si combatte più a ... Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 aprile 2020) È unasui generis quella che stanno combattendo in queste settimane. Anziché ricorrere a missili e cannoni, le due superpotenze hanno imbracciato l’arma dellainformativa. Sia chiaro, niente di nuovo sotto il sole. Gli attori più importanti che si sono succeduti nello scacchiere globale hanno sempre cercato di controllare la narrazione fattuale di un determinato periodo storico spargendo ai quattro venti idee e informazioni specifiche. Quando si è visto che lafunzionava più delle pallottole, molti governi hanno creato apposite strutture incaricate di pianificare l’utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere obiettivi specifici. Obiettivi destinati, a loro volta, a portare beneficio a coloro che organizzavano l’intero processo. Ladinon si combatte più a ...

