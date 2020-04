rosmau2003 : @vladilabate @Danireport @SuorCristina @emmevilla Ma che hai risposto! 1) i prestiti non sono garantiti. Le banche… - Pazzesco12 : @WhiteHouse A noi in Italia la Germania e olanda in tutta l'emergenza coronavirus non ci ha mai dato nessun aiuto ??… - vladilabate : @rosmau2003 @Danireport @SuorCristina @emmevilla Le ho risposto che ciascuno stato fa in base alle proprie disponib… - GGDMM : Mascherine obbligatorie in tutta la Germania. Il governo Italiano impegnato a riaprire riaprire riaprire che dice?… - zerotto08 : @Lettera43 In realtà il problema non è la Lombardia ma tutta la classe politica attuale che si è mostrata in tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : tutta Germania Germania, tifosi contro ripresa Bundesliga: ''Sarebbe una presa in giro per tutta la società'' la Repubblica In tutta la Germania sarà obbligatorio indossare le mascherine

Anche nello stato di Brema, l'ultimo che non aveva ancora annunciato la misura, importante per frenare la diffusione del coronavirus In tutta la Germania sarà obbligatorio indossare la mascherina per ...

Il Mes per la Germania ha regole diverse

Il Mes, noto come Fondo salva Stati, non è uguale per tutti i paesi della zona euro. Quello che vige in Germania ha regole diverse da quelle valide per gli altri paesi euro, poiché così ha deciso la ...

Anche nello stato di Brema, l'ultimo che non aveva ancora annunciato la misura, importante per frenare la diffusione del coronavirus In tutta la Germania sarà obbligatorio indossare la mascherina per ...Il Mes, noto come Fondo salva Stati, non è uguale per tutti i paesi della zona euro. Quello che vige in Germania ha regole diverse da quelle valide per gli altri paesi euro, poiché così ha deciso la ...