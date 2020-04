Erdogan tenta di costruire un’alleanza tra sciiti e sunniti a suo vantaggio

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) Rivali dalla notte dei tempi, Iran e Turchia sembrano oggi stringere un sodalizio nuovo e dalle mille sfaccettature che trascende la storica frattura tra. Così, mentre l’Occidente è distratto dall’ inconsistenza dell’Europa, dalla morte cerebrale della NATO e, adesso, dalla pandemia,prosegue il suo sogno neo-ottomano. Omicidi, rapimenti e arresti Quando Jamal Khashoggi venne ucciso, il presidente turco scatenò una campagna mediatica al vetriolo incolpando il principe ereditario Muhammad bin Salman per il crimine: gli scopi erano molteplici e, tra questi, rivendicare un maggiore controllo in Siria. Nel frattempo, in Turchia, la stessa indignazione non è stata riservata alle ai dissidenti iraniani che sono stati sorvegliati, minacciati, aggrediti e rapiti grazie a un tacito accordo di sicurezza con l’IRGC, che ...