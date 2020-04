Eav | stop ai treni per il 25 aprile e 1 maggio | servizio su gomma fino alle 13

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Viste le ordinanze che proroganoal 3il divieto di spostamenti se non per motivi di grave necessità e considerata la richiesta pervenuta da molti sindaci del territorio (Quarto, Pozzuoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Sindaci della costiera sorrentina, ecc.) di reiterare l’iniziativa di chiusura effettuata nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche al fine di contenere eventuali assembramenti in questo periodo di chiusura della cosiddetta fase uno di emergenza covid-19, le linee EAV su ferro resteranno chiuse in occasione delle festività del 25e del Primo. Come già avvenuto con successo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, chi ha bisogno di spostarsi sui nostri itinerari per gravissimi e documentati motivi (personale della sanità, protezione civile o simili) ...