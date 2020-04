Borsa | pioggia di acquisti sulle banche

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Tele) – Ottima giornata per il comparto bancario, protagonista dell’accelerazione dellanel pomeriggio. A sostenere il settore contribuisce il ridimensionamento dello Spread, in scia all’attesa di nuove misure dalla BCE ed alle più rosee prospettive di un accordo in sede europea per gli aiuti post emergenza sanitaria. Fra i migliori nel tardo pomeriggio si segnala Mediobanca, che guadagna oltre il 7%. Brillante anche FinecoBank con un incremento del 5%. A seguire Intesa Sanpaolo, Unicredit e BPER con incrementi superiori ai tre punti. Non è da meno Banco BPM +2,8%, mentre UBI Banca marcia più distante con un guadagno dell’1,37%. (Foto: © mikekiev 123RF)

