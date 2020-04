Bianca Dobroiu | paziente zero di Bologna ancora positiva dopo 60 giorni

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020), la giovane modella di 23 anni nonchédi, èal Coronavirus60. Seppur senza sintomi la giovane non puòdichiararsi guarita e i medici definiscono il suo caso molto raro La giovane,un weekend a Milano, era stata ricoverata al Policlinico Sant’Orsola diil 28 febbraio con evidenti sintomi. La ragazza,essere “guarita” da febbre, tosse e vari problemi respiratori era stata dimessa e ovviamente doveva proseguire l’isolamento a casa La dimissione è avvenuta il 6 Marzoessere stata ricoverata il 28 febbraio con 40.7 di Febbre. Oggi, però il tampone al COVID-19, risultapositivo, e anche il medico infettivologo ha spiegato la rarità del caso: View this post on Instagram A post shared ...