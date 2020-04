Ascolti tv 22 aprile 2020: La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore battono Uomini e Donne (Di giovedì 23 aprile 2020) Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2020: i dati della terza puntata del nuovo Uomini e Donne Il nuovo format di Uomini e Donne continua a non piacere. Alla terza puntata gli Ascolti sono calati ancora di più: solo 2.106.000 telespettatori e il 12.38% di share nella prima parte. Più basso il dato della seconda: 1.950.000 … L'articolo Ascolti tv 22 aprile 2020: La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore battono Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Ascolti tv - dati auditel mercoledì 22 aprile. Sfida tra Tù Sì Que Vales e Meraviglie

Ascolti tv 22 aprile : Maria de Filippi batte Alberto Angela - Striscia batte Amadeus

