App Immuni e privacy | le essenziali raccomandazioni del Garante

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 23 aprile 2020) App, ledelCome si è affrettato a precisare lo stesso Premier Giuseppe Conte alle Camere, la appda scaricare sul proprio smartphone, non sarà obbligatoria. Ovvero, ciascun italiano sarà libero di averla o meno nel proprio dispositivo. Ma che cos’ha detto recentemente ilper laAntonello Soro, sulla legittimità dell’utilizzo di tale software di tracciamento? Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla differenza, a livello legale, tra dati sensibili e dati personali, clicca qui. App: che cos’è e a che cosa serve Se ne parla spesso in questi giorni, ma non sempre con la dovuta chiarezza. Che cos’è l’app? Ebbene, si tratta di un’applicazione ...