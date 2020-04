Anm: 25 aprile e primo maggio stop a Linea 1 e funicolare di Chiaia (Di giovedì 23 aprile 2020) Anm ha comunicato lo stop nei giorni festivi della Linea 1 della metro e della funicolare di Chiaia, mentre le altre, come i bus, subiranno delle limitazioni. Il 25 aprile e il 1 maggio saranno sospesi i servizio di trasporto della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e della funicolare di Chiaia. Le funicolari Centrale e Montesanto effettueranno servizio con gli orari festivi, così come le linee di autobus. Le due funicolari aperte faranno la prima corsa alle 7 e l’ultima alle 20. Queste le decisioni di Anm (Azienda Napoletana Mobilità) in vista delle due prossime giornate di festività nazionale nel periodo dell’emergenza covid19. La limitazione del servizio viene ritenuta dall’Azienda necessaria a contribuire a contenere gli spostamenti dei cittadini in osservanza del Dpcm. Il 25 aprile, festa della Liberazione, e il 1 maggio, Festa dei ... Leggi su 2anews A rischio la ripresa dei processi. La chiusura dei tribunali potrebbe slittare dal 15 aprile all’11 maggio. L’Anm : “Rischio ancora grave. Optare per la trattazione dei soli affari non differibili” (Di giovedì 23 aprile 2020) Anm ha comunicato lonei giorni festivi della1 della metro e delladi, mentre le altre, come i bus, subiranno delle limitazioni. Il 25e il 1saranno sospesi i servizio di trasporto della1 della Metropolitana di Napoli e delladi. Le funicolari Centrale e Montesanto effettueranno servizio con gli orari festivi, così come le linee di autobus. Le due funicolari aperte faranno la prima corsa alle 7 e l’ultima alle 20. Queste le decisioni di Anm (Azienda Napoletana Mobilità) in vista delle due prossime giornate di festività nazionale nel periodo dell’emergenza covid19. La limitazione del servizio viene ritenuta dall’Azienda necessaria a contribuire a contenere gli spostamenti dei cittadini in osservanza del Dpcm. Il 25, festa della Liberazione, e il 1, Festa dei ...

anmnapoli : 25 aprile e 1° maggio chiuse Linea 1 e Funicolare Chiaia > Leggi la nota | - Scisciano : Napoli, conducente Anm aggredito e sputato in faccia a Piazzale Tecchio per non aver fatto salire un uomo fuori fer… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Coronavirus: Eav e Anm, stop treni e metro il 25 aprile e primo maggio [aggiornamento delle 16:39] - rep_napoli : Coronavirus: Eav e Anm, stop treni e metro il 25 aprile e primo maggio [aggiornamento delle 16:39] - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TRASPORTI - Napoli, Anm: 25 aprile e 1 maggio chiuse Linea 1 e funicolare Chiaia, mentre le funicolari Centrale e Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : Anm aprile Coronavirus: Eav e Anm, stop treni e metro il 25 aprile e primo maggio La Repubblica Eugenio Sideri, 25 aprile e nuove generazioni un legame possibile

In Anima e carne del 2010, invece, c’è la storia di Alfonsina Strada ... Si deve insistere sull’attualità di questi messaggi, perché il 25 aprile, come la giornata della memoria, la giornata della ...

John Qualcosa e il destino del rock

Il 15 aprile è uscito il loro album Sopravvivere agli amanti ... qualche eco del songwriting sporco all'americana tipo Mark Lanegan quando cantava con Isobel Campbell (ma qui sotto scoprirete che ce ...

In Anima e carne del 2010, invece, c’è la storia di Alfonsina Strada ... Si deve insistere sull’attualità di questi messaggi, perché il 25 aprile, come la giornata della memoria, la giornata della ...Il 15 aprile è uscito il loro album Sopravvivere agli amanti ... qualche eco del songwriting sporco all'americana tipo Mark Lanegan quando cantava con Isobel Campbell (ma qui sotto scoprirete che ce ...