Alma TV | sul canale 65 dtt il meglio di Alice e Marcopolo

(Di giovedì 23 aprile 2020)Tv Le sterminate praterie del digitale terrestre si arricchiscono di un nuovo. Che, in realtà, ne ripropone altri due. Al numero 65, dal 1° maggio, debutteràTv, progetto editoriale nato grazie alla partnership traMedia e il Gruppo Sciscione. Inizialmente, il nuovoraccoglierà i migliori contributi di(dtt 221) e(222) per raccontare “la bellezza e la forza del nostro Paese” anche attraverso nuovi format. Il– che sul digitale terrestre prenderà il posto che fu di Ibox65 e prima ancora di Acqua Tv – approfondirà alcune tematiche legate al mondo agroalimentare.Tv arriva dopo che, a inizio anno, le trasmissioni dei canali tv del gruppoMedia (, Case Design Stili e Pop Economy) erano state interrotte, con l’annuncio – da parte ...

UniboMagazine : Con @amnestyitalia e Comune di Bologna abbiamo scritto una lettera all'ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Ca… - TV_Italiana : È in arrivo un nuovo canale sul #DigitaleTerrestre: si tratta di #AlmaTV. ?? - SuperGuidaTV : ALMA TV: Alice e Marcopolo insieme dal 1 maggio 2020 sul canale 65 DTT #almatv #AliceTv #marcopolotv @Almamedia4… - Primaonline : Sul canale 65 del digitale terrestre debutta Alma Tv. Il meglio di Alice e Marcopolo più nuove proposte… - GoldenBackstage : Il ricettario #TheCookBook con sette ricette degli chef di @Alma_School è disponibile sul sito #RichardGinori -

Ultime Notizie dalla rete : Alma sul

Toscana Oggi

Il canale – che sul digitale terrestre prenderà il posto che fu di Ibox65 e prima ancora di Acqua Tv – approfondirà alcune tematiche legate al mondo agroalimentare. Alma Tv arriva dopo che, a inizio ...Tra i nuovi programmi proposti subito in palinsesto da Alma Tv ci sono “Pillole di Sapori” in cui non solo chef ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, insieme alla ...