Trivulzio, Sala chiede un piano per i 700 ricoverati. I parenti: “Esiti dei tamponi siano pubblici” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Al Pio Albergo Trivulzio "oggi ci sono ancora 700 degenti lì e sono in una sicurezza che non è ideale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiedendo un piano per assicurare alle famiglie dei ricoverati che la situazione nelle storica casa di riposo milanese è tornata sotto controllo. Il comitato dei parenti delle vittime: "Rendere pubblici gli esiti dei tamponi". Leggi su fanpage Pio Albergo Trivulzio - commissione su morti sospette/ Sala : "Responsabilità Regione"

