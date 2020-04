Telling Lies in arrivo su console: l'avventura narrativa del creatore di Her Story ha una data di uscita per PS4, Xbox One e Switch (Di mercoledì 22 aprile 2020) Telling Lies è l'ultimo videogioco narrativo di Sam Barlow che potreste ricordare per Her Story del 2015. I giocatori possono già tuffarsi in Telling Lies su PC, ma ora il gioco vedrà anche il lancio su piattaforme console entro la fine del mese. Grazie a un annuncio di Annapurna Interactive, apprendiamo che il gioco arriverà su PS4, Xbox One e Switch il 28 aprile 2020.Se non ricordate Telling Lies, si tratta di un gioco simile a Her Story con filmati FMV (Full Motion Video), nel quale bisognerà intervistare quattro persone diverse, interpretati da attori in carne ed ossa, scoprendo chi è il bugiardo (o i bugiardi) fra di loro.Leggi altro... Leggi su eurogamer Telling Lies : il gioco del creatore di Her Story confermato per PS4?

