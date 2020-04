Sapori di Gaeta – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020)diVia Carlo Porta, 19/21 – 00153Tel. 06/5809129 Sito Internet: www.di.it Tipologia: gastronomia Prezzi: tiella di scarola 2,30€, tiella carciofi e baccalà 3,20€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAIl core business di questo locale è la tiella di, una sorta di torta rustica proposta con diverse tipologie di ripieni. Molto buona sia quella con scarola e olive che quella con carciofi e baccalà, dove l’equilibrio tra pesce e ortaggio era perfetto;ta e croccante la pasta esterna. Un menù a parete espone le varie tielle disponibili, alcune delle quali soggette alla stagionalità degli ingredienti, mentre un banco a parte propone altre pietanze calde, come primi e secondi piatti e qualche fritto, da mangiare sia in loco che da portare via. Da bere qualche bottiglia di vino e altre bevande ...