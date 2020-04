Pizze e cibo a domicilio | nulla l’ordinanza del sindaco di Santa Marina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Anta l’ordinanza sindacale di consegnanel comune dia partire dal 25 aprile. A stabilirlo è stato il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, con il provvedimento n. 48552 del 22 aprile 2020 che ha dichiaratol’ordinanza n.25 del 21 aprile 2020 sui cibi da asporto, a firma deldel comune di, Giovanni Fortunato. Un provvedimento quello del primo cittadino, che ha anticipato i tempi della Regione Campania e ma in contrasto con l’ordinanza regionale n.25 del 28 marzo. “Ho ritenuto derogare le disposizioni regionali al fine di rimettere in moto, seppur parzialmente l’importantissimo comparto di ristorazione, completamente paralizzato dalle misure restrittive adottate dal Governatore della Regione Campania, che non ha pari in nessuna regione ...