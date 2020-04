Orgasmo, perché alcune persone ridono o piangono dopo il sesso (Di mercoledì 22 aprile 2020) Forse non lo sai, forse sì: alcune persone piangono o ridono dopo aver avuto un Orgasmo. Anche se può sembrare un po' confuso o preoccupante, in realtà è normale ed è causato dall'Orgasmo stesso e dalle forti emozioni che provoca al corpo e alla mente. C'è un termine medico per riferirsi a questo, e si chiama disforia postcoitale, ed è più frequente di quanto si pensi. La disforia postocoitale è più legata ai sentimenti negativi di tristezza e di senso di colpa che possono provare sia uomini che donne dopo aver fatto sesso (o dopo la masturbazione). Secondo gli esperti, le emozioni negative possono derivare da un contesto sociale specifico. Per esempio, è possibile che una persona si senta in colpa perché, nella sua mente, qualcosa le dice che ha fatto qualcosa di sbagliato, anche se ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Forse non lo sai, forse sì:aver avuto un. Anche se può sembrare un po' confuso o preoccupante, in realtà è normale ed è causato dall'stesso e dalle forti emozioni che provoca al corpo e alla mente. C'è un termine medico per riferirsi a questo, e si chiama disforia postcoitale, ed è più frequente di quanto si pensi. La disforia postocoitale è più legata ai sentimenti negativi di tristezza e di senso di colpa che possono provare sia uomini che donneaver fatto(ola masturbazione). Secondo gli esperti, le emozioni negative possono derivare da un contesto sociale specifico. Per esempio, è possibile che una persona si senta in colpa perché, nella sua mente, qualcosa le dice che ha fatto qualcosa di sbagliato, anche se ...

essereminimal : Davvero, non sopporto: 1-tutti gli spot pubblicitari stile 'resistenza ora e sempre contro il #coronvirus' 2-quell… - ale_barci : Giorno di quarantena 45: Ma voi ve la ricordate quella bellissima sensazione che c’è l’atti… - umbxrto : @denne_red secondo me è una metafora per indicare un momento di quiete dopo il caos perché afterglow indica sia un… - queeinthenortay : @denne_red Quando uscì la tracklist si pensava fosse tipo dress perché le americane dicevano afterglow fosse utiliz… - Roberto4429 : @LaGeisha69 Appunto alcune hanno un tipo di orgasmo altre un altro. Alcune squirtano altre no. Per quello che rigua… -

Ultime Notizie dalla rete : Orgasmo perché Ecco perché nei partiti cominciano a temere per la tenuta del sistema politico Il Foglio