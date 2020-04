Olimpiadi Jim Thorpe | i trionfi olimpici e la vita tortuosa del mito pellerossa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Perché l’atletica leggera? perché era qualcosa che potevo fare da solo, uno contro uno, io contro tutti gli altri”. A parlare così fu uno dei più grandi atleti di sempre, un veronegli Stati Uniti, Jim, che a Stoccolma 1912 seppe vincere l’oro sia nel pentathlon, specialità composta da cinque gare, poi scomparsa nel tempo, sia nel più moderno decathlon cheaffrontò in quella occasione per la prima e l’ultima volta in carriera, ottenendo un successo che lo fece entrare nella leggenda dello sport mondiale. Pur non essendo il primo indiano d’America a partecipare alle, nel 1904 il primo in assoluto fu Frank Pierce della tribù dei Seneca e quattro anni dopo Frank Mount Pleasant (Tuscalosa) e Tewanima (Hopi) conquistarono due sesti posti, “Sentiero Lucente“, ...