Morto il geriatra Carlo Vergani | uno dei massimi esperti dei problemi dell’invecchiamento

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Èil professore, considerato tra iitaliani deirelativi all’invecchiamento e dei disturbi cognitivi. Il medicoera ricoverato in ospedale per un intervento al cuore ma è stato il Coronavirus a strapparlo ai suoi famigliari: avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni.

È morto come tanti anziani in questi giorni ... dove aveva lavorato come ricercatore al Medical Center di San Francisco e aveva conosciuto Robert Butler, il padre della geriatria moderna. «Bisogna ...Frattanto, a Siracusa si è registrato un caso di un anziano morto di Covid19 in una casa di riposo ma dopo essere stato dimesso dal reparto di Geriatria dell’ospedale Umberto I, di recente chiuso per ...