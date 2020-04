Miriam Leone, una dea in foto: ma l’attrice è ‘confusa’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nuova splendida foto postata su Instagram da Miriam Leone che incanta i fan: ma nel post, in cui l’attrice pone una domanda, emerge tutta la sua perplessità Sempre più presente sui social ed attiva, l’incantevole Miriam Leone, che continua a sorprendere i suoi tantissimi fan su Instagram e a restar loro vicini: nell’ultima foto pubblicata, l’attrice si mostra ancora una volta splendida e davvero bellissima, ma non manca in questa occasione anche una domanda da cui emerge la sua perplessità. Dopo l’ultimo post in cui ha fatto girare la testa al suo affezionato pubblico, mostrandosi senza veli e coperta solo da un mazzo di fiori, la bellissima attrice ricca di talento si mostra stavolta al centro della camera, in uno scatto a mezzo busto mentre indossa un top che esalta le sue forme. L’immagine è scattata ... Leggi su chenews Miriam Leone - via la maglia (e il reggiseno) : “La più bella d’Italia - anche oggi”

Miriam Leone - scatto da censura nella sua casa da sogno [FOTO]

Miriam Leone super sexy/ Soltanto jeans e nient'altro addosso... (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nuova splendidapostata su Instagram dache incanta i fan: ma nel post, in cui l’attrice pone una domanda, emerge tutta la sua perplessità Sempre più presente sui social ed attiva, l’incantevole, che continua a sorprendere i suoi tantissimi fan su Instagram e a restar loro vicini: nell’ultimapubblicata, l’attrice si mostra ancora una volta splendida e davvero bellissima, ma non manca in questa occasione anche una domanda da cui emerge la sua perplessità. Dopo l’ultimo post in cui ha fatto girare la testa al suo affezionato pubblico, mostrandosi senza veli e coperta solo da un mazzo di fiori, la bellissima attrice ricca di talento si mostra stavolta al centro della camera, in uno scatto a mezzo busto mentre indossa un top che esalta le sue forme. L’immagine è scattata ...

__campari : Volevo nascere Miriam Leone - releone1985 : Non chiedo molto. Miriam Leone mi basta - GM_Zamp : Leone Miriam quadrana pazzesca - poicipenso4 : @diegohp93 Purtroppo io ho un debole per gli occhi chiari e i capelli rossi e mossi. Lei e Miriam Leone sono le mie… - lore_viga : Apro Instagram. Mi compaiono subito in serie la foto di Miriam Leone e quella di Anna Safroncik. Chiudo Instagram. -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone A casa di Miriam Leone, una dimora dallo stile minimal chic DiLei Tre metri sopra la spiaggia

E in qualche modo, questo filo rosso totalizzante è una cosa che unisce l’intera serialità. Sportiello, che ha lavorato a Non uccidere con Miriam Leone, dice che anche se le due serie sembrano quasi ...

Social Vip, la quarantena tra opere buone e ritorni di fiamma

Se siamo tutti d’accordo questo lo congeliamo e festeggiamo il 17 aprile 2021, cosi con la scusa recupero anche un anno», scrive la conduttrice. E ancora Miriam Leone che allieta i giorni di ...

E in qualche modo, questo filo rosso totalizzante è una cosa che unisce l’intera serialità. Sportiello, che ha lavorato a Non uccidere con Miriam Leone, dice che anche se le due serie sembrano quasi ...Se siamo tutti d’accordo questo lo congeliamo e festeggiamo il 17 aprile 2021, cosi con la scusa recupero anche un anno», scrive la conduttrice. E ancora Miriam Leone che allieta i giorni di ...