L’ONU: In arrivo carestie di proporzioni bibliche: un miliardo di persone sull’orlo della fame (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel giro di pochi mesi il mondo si troverà ad affrontare una serie di carestie di “proporzioni bibliche”. La previsione apocalittica è delle Nazioni Unite, che ha tradotto un’immagine forte un dato pesantissimo: la pandemia di coronavirus spingerà altri 130 milioni di persone sull’orlo della fame. Secondo l’ONU le carestie nello scenario peggiore potrebbero coinvolgere “circa tre dozzine di paesi”, e “almeno dieci di quei paesi hanno già oltre un milione di persone che non riescono a mangiare”, ha detto il direttore esecutivo del World Food Program (WFP). “Mentre affrontiamo la pandemia di Covid-19, siamo anche sull’orlo di una pandemia di fame”, ha detto David Beasley al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Esiste anche il reale pericolo l’impatto economico della ... Leggi su ilnapolista L’Onu avverte : “Carestia di proporzioni bibliche in arrivo”

