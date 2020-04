Kakà Inter, l’ex agente: «L’ho proposto ai nerazzurri ma rifiutarono» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Kakà e le sliding doors: il campione brasiliano che ha fatto la storia con il Milan avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter Nel corso dell’Intervista a MilanNews.it, Gaetano Paolillo, ex agente di Ricardò Kakà, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il brasiliano e i rivali dell’Inter. «Durante il periodo di stallo della trattativa con i rossoneri, però, vedendo che non si stava sbloccando con il Milan, andai in sede anche all’Inter per proporre Kakà: parlai con Branca ed Oriali e c’era anche Ausilio, che all’epoca era il responsabile del settore giovanile. I dirigenti dell’Inter parlarono con Cuper, che però non contemplava il trequartista dato che giocava con il 4-4-2, e non se ne fece nulla. Nel 2010 mia dichiarazione che non chiudeva le porte all’Inter di Leonardo? ... Leggi su calcionews24 Kakà - il motivo per cui non andò all’Inter e l’impatto con Ancelotti. Le battute di Moggi e il santino a Giggs (Di mercoledì 22 aprile 2020) Kakà e le sliding doors: il campione brasiliano che ha fatto la storia con il Milan avrebbe potuto vestire la maglia dell’Nel corso dell’vista a MilanNews.it, Gaetano Paolillo, exdi Ricardò Kakà, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il brasiliano e i rivali dell’. «Durante il periodo di stallo della trattativa con i rossoneri, però, vedendo che non si stava sbloccando con il Milan, andai in sede anche all’per proporre Kakà: parlai con Branca ed Oriali e c’era anche Ausilio, che all’epoca era il responsabile del settore giovanile. I dirigenti dell’parlarono con Cuper, che però non contemplava il trequartista dato che giocava con il 4-4-2, e non se ne fece nulla. Nel 2010 mia dichiarazione che non chiudeva le porte all’di Leonardo? ...

milansette : Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: 'L'Inter rifiutò Ricky nel 2003. Nel 2010 in nerazzurro con Leonardo? Mai' - Pirichello : RT @MilanNewsit: Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: 'L'Inter rifiutò Ricky nel 2003. Nel 2010 in nerazzurro con Leonardo? Mai' - milansolomilan1 : RT @LGWsport: Ho letto alcune parole dell’ex agente di @KAKA. Il si di Galliani tardava ad arrivare e il nostro Riccardo fù proposto anche… - sportli26181512 : Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: 'L'Inter rifiutò Ricky nel 2003. Nel 2010 in nerazzurro con Leonardo? Mai': Ricardo Ka… - MilanNewsit : Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: 'L'Inter rifiutò Ricky nel 2003. Nel 2010 in nerazzurro con Leonardo? Mai' -