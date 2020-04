Ghiaccio sulle Alpi cambia colore e diventa rossastro: è allarme, le cause (Di mercoledì 22 aprile 2020) Stanno modificando il proprio colore alcuni ghiacciai sull'Arco Alpino e pare non c'entri nulla il mix di neve e sabbia portata dal Sahara, come si era ipotizzato inizialmente. Alla base di questo fenomeno vi sarebbe quanto già documentato in Groenlandia e non solo. La tonalità porpora sarebbe dovuta ad un'alga microscopica, in base a quanto evidenziato dal team di ricercatori del dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università di Milano-Bicocca. I risultati di questi studi sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. La colorazione del tutto particolare, osservata sul ghiacciaio del Morteratsch, sulle Alpi svizzere dell'Engadina, è provocata da alghe della specie Ancylonema nordenskioeldii, che riescono a vivere alle nella superficie dei ghiacciai, nonostante le condizioni estreme. Durante il periodo estivo ... Leggi su meteogiornale Sulle Alpi il ghiaccio sta diventando rossastro (e non è una buona notizia)

Ghiaccio color porpora sulle Alpi : il processo di bio-albedo feedback può avvenire anche alle nostre latitudini - l’esperto spiega di cosa si tratta

La Groenlandia si fa sempre più piccola. E noi non ce ne accorgiamo

Nell'estate del 2019 lo scioglimento di circa 600 miliardi di tonnellate di ghiaccio ha contribuito per il 40% all'innalzamento dei mari ...

