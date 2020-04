“Fossa comune” a Milano. 61 croci bianche uguali, come nei cimiteri di guerra: il triste addio ai caduti del coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Milano (quasi) come New York. Una fossa comune. E croci bianche che spuntano dalla terra. Tutte rigorosamente uguali. come le lapidi dei cimiteri di guerra. 61 per l’esattezza. E tutte in qualche modo apparentate dalla strage del virus. Segno che davvero la morte omologa e annulla differenze e privilegi. E segno dei tempi. Tempi piegati al coronavirus. Spezzati dalla fredda fretta che induce a chiudere. Archiviare. Seppellire in velocità le vittime del Covid-19. Quelle di cui i familiari non hanno ancora potuto reclamare le spoglie… Succede a Milano, con sommo dolore e sconcerto di chi credeva che cose del genere non potevano che accadere oltreoceano. Nel Bronx di New York, lontano anni luce dalla nostra realtà. E invece no. come riferisce il sito de Il Giornale che rilancia la notizia pubblicata da Repubblica, , succede anche da noi, in qualche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 aprile 2020)(quasi)New York. Una fossa comune. Eche spuntano dalla terra. Tutte rigorosamentele lapidi deidi. 61 per l’esattezza. E tutte in qualche modo apparentate dalla strage del virus. Segno che davvero la morte omologa e annulla differenze e privilegi. E segno dei tempi. Tempi piegati al coronavirus. Spezzati dalla fredda fretta che induce a chiudere. Archiviare. Seppellire in velocità le vittime del Covid-19. Quelle di cui i familiari non hanno ancora potuto reclamare le spoglie… Succede a, con sommo dolore e sconcerto di chi credeva che cose del genere non potevano che accadere oltreoceano. Nel Bronx di New York, lontano anni luce dalla nostra realtà. E invece no.riferisce il sito de Il Giornale che rilancia la notizia pubblicata da Repubblica, , succede anche da noi, in qualche ...

