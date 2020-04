Feltri: “Meridionali inferiori”. Arriva il provvedimento (Di mercoledì 22 aprile 2020) Feltri chiarisce la frase che ha scatenato il caos ieri sera. Ovvero: “i meridionali in molti casi sono inferiori”. Ma nel frattempo è già Arrivato un provvedimento per il direttore del quotidiano Libero. “I meridionali in molti casi sono inferiori”. Un pessimo Vittorio Feltri rilancia in modo ancor più vergognoso. Tanto da spingere l’Usigrai, l’Unione … L'articolo Feltri: “Meridionali inferiori”. Arriva il provvedimento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Feltri attacca il Sud : “Meridionali inferiori”. Pioggia di segnalazioni e denunce

Vittorio Feltri a Fuori dal coro : “Meridionali inferiori - subiscono il complesso”

Vittorio Feltri insulta i meridionali: "In molti casi sono inferiori". Odg: "Danno d'immagine per la categoria" - Feltri: 'I meridionali sono inferiori'. De Giovanni lo porta in tribunale - Feltri: 'Meridionali inferiori'. Ruotolo: 'Lo denuncio' - Salvini: Prima gli italiani. Feltri: i meridionali sono inferiori. Insomma i meridionali servono solo per racimolare voti… - Il comune di Napoli avvia azione legale contro Feltri

