E il contagio in Wisconsin?

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ci sono elezioni alla fine delle quali si contano i voti e altre, alla fine delle quali, si contano i contagi da Covid-19. È successo (e sta succedendo) in, stato che a sei mesi dalle presidenziali americane sta attirando l’attenzione della stampa di mezzo mondo. Non tanto per i risultati

Ultime Notizie dalla rete : contagio Wisconsin

Il Foglio

“Questa è una questione della massima importanza - scrisse- per i diritti costituzionali dei cittadini del Wisconsin, l'integrità del processo elettorale dello Stato e, in questo momento straordinario ...ore 8.10 - McIlroy: "Ryder Cup, meglio niente che senza tifosi" Rory McIlroy, golfista numero uno al mondo, ha espresso la sua contrarietà alla ripresa dell'attività senza tifosi, in particolare per ...