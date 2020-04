Coronavirus, Di Maio: “Tracciati dai social ma polemiche su Immuni” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha concesso una ricca intervista ai giornalisti di Sky, durante la quale ha commentato le polemiche che avvolgono la app Immuni e il suo utilizzo per monitorare – e prevenire – i contagi da Coronavirus. Siamo vicini alla Fase 2, che consisterà in una riapertura ponderata del Paese … L'articolo Coronavirus, Di Maio: “Tracciati dai social ma polemiche su Immuni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Di Maio : “L’Italia ha ricevuto aiuti da tutti”

Coronavirus - Di Maio su La7 : “Mattarella? Grande errore chiedere il suo impeachment. Lui è fondamentale in questa emergenza”

Coronavirus - Di Maio : "Oms chiarisca origine"/ Merkel vs Cina : "Sia trasparente" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Diha concesso una ricca intervista ai giornalisti di Sky, durante la quale ha commentato leche avvolgono la app Immuni e il suo utilizzo per monitorare – e prevenire – i contagi da. Siamo vicini alla Fase 2, che consisterà in una riapertura ponderata del Paese … L'articolo, Di: “Tracciati daimasu Immuni” proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio su La7: “Mattarella? Grande errore chiedere il suo impeachment. Lui è fondamentale in questa e… - SkyTG24 : Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO - fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO - TheRenry : RT @SkyTG24: Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO -