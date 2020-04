Coronavirus: da domani 'La via dei Librai' a Palermo, edizione sul web con Auci e Hornby (3) (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Adnkronos) - Dopo quattro anni sulle strade del centro storico attorno alla Cattedrale, La Via dei Librai si misura quindi, per la prima volta, costretta dalla emergenza sanitaria, con una edizione al momento sul web. Il lavoro fatto nelle prime edizioni, ha portato alla nascita ed alla crescita di una comunità che questa volta invece che sull'asfalto di via Vittorio Emanuele, si raccoglie su internet. Nel 2019 sono stati quasi centomila coloro che hanno visitato gli stand e partecipato alle iniziative. Vedremo alla fine i numeri delle presenze virtuali. I numeri delle due anteprime del 9 e del 16 aprile, in questo senso, sono stati incoraggianti. Tra i partner istituzionali, insieme al sistema bibliotecario della Città di Palermo, gli istituti culturali palermitani della Regione Siciliana: la Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, il ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : da domani 'La via dei Librai' a Palermo - edizione sul web con Auci e Hornby (2)

Coronavirus : da domani 'La via dei Librai' a Palermo - edizione sul web con Auci e Hornby

Coronavirus - al via da domani in Inghilterra la sperimentazione del vaccino sull'uomo (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Adnkronos) - Dopo quattro anni sulle strade del centro storico attorno alla Cattedrale, La Via deisi misura quindi, per la prima volta, costretta dalla emergenza sanitaria, con unaal momento sul web. Il lavoro fatto nelle prime edizioni, ha portato alla nascita ed alla crescita di una comunità che questa volta invece che sull'asfalto di via Vittorio Emanuele, si raccoglie su internet. Nel 2019 sono stati quasi centomila coloro che hanno visitato gli stand e partecipato alle iniziative. Vedremo alla fine i numeri delle presenze virtuali. I numeri delle due anteprime del 9 e del 16 aprile, in questo senso, sono stati incoraggianti. Tra i partner istituzionali, insieme al sistema bibliotecario della Città di, gli istituti culturali palermitani della Regione Siciliana: la Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, il ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: mangiare bene oggi per ripartire più sani domani #coronavirus #coronavirusitalia #quarantena… - SkyTG24 : Coronavirus, da domani camper Asl per tamponi nel Verbano-Cusio-Ossola - comunefi : #Coronavirus, da oggi obbligo di indossare la mascherina ????Tutte le info: - BiancaTonelloA : RT @ilpost: Cosa c’è in ballo nel Consiglio Europeo di domani - ParodiAl : RT @ilpost: Cosa c’è in ballo nel Consiglio Europeo di domani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus, al via da domani in Inghilterra la sperimentazione del vaccino sull'uomo la Repubblica Coronavirus, Sicilia: raddoppiano i tamponi, aumentano i guariti e diminuiscono i ricoveri

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus ... Il prossimo aggiornamento regionale avverrà ...

I guariti in Sicilia sono 370 Quattromila tamponi in un giorno

Sempre domani, Fondazione Sicilia effettuerà un bonifico di 100mila euro a supporto della campagna Catania aiuta Catania, per l'acquisto e la consegna di generi alimentari a chi in questo momento si ...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus ... Il prossimo aggiornamento regionale avverrà ...Sempre domani, Fondazione Sicilia effettuerà un bonifico di 100mila euro a supporto della campagna Catania aiuta Catania, per l'acquisto e la consegna di generi alimentari a chi in questo momento si ...