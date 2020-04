Clio Make Up di nuovo mamma: è nata la seconda figlia (Di mercoledì 22 aprile 2020) È nata Joy, la seconda figlia della youtuber esperta di trucco Clio Zammatteo Un altro fiocco rosa per Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up. La nota youtuber e web influencer ha dato alla luce la sua seconda figlia, Joy. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata che ha prima condiviso alcune stories dall’ospedale, effettuate … L'articolo Clio Make Up di nuovo mamma: è nata la seconda figlia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv ClioMakeUp ha partorito : la tenera foto commuove tutti

Cliomakeup è diventata mamma per la seconda volta : le immagini dall’ospedale con la piccola Joy (e la mascherina)

Benvenuta Joy - la seconda figlia di Clio Makeup (Di mercoledì 22 aprile 2020) ÈJoy, ladella youtuber esperta di truccoZammatteo Un altro fiocco rosa perZammatteo, in arteUp. La nota youtuber e web influencer ha dato alla luce la sua, Joy. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata che ha prima condiviso alcune stories dall’ospedale, effettuate … L'articoloUp di: èlaproviene da Gossip e Tv.

zazoomnews : Clio Make Up ha partorito è nata la sua seconda figlia (Foto) - #partorito #seconda #figlia #(Foto) - Unf_Tweet : AUGURI!!! Clio Make Up ha partorito, è nata la sua seconda figlia (Foto) - eleoteque : È NATA LA FIGLIA DI CLIO MAKE UP DITEMI CHE È UGUALE A BABY GRACE VI PREGO. - 361_magazine : #Cliomakeup di nuovo mamma - NOTIZIEWEBLIVE : E' nata #Joy la seconda figlia di #ClioMakeUp e Claudio Midolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make Nel letto d'ospedale con la mascherina, Clio Make up: la foto pubblicata sui social fa il pieno di... LettoQuotidiano Cliomakeup | Clio Zammatteo mamma di nuovo: la prima foto di Joy

Clio Make Up è diventata mamma per la seconda volta: la notizia era attesa ormai da diversi giorni e stamattina la beauty influencer era stata ricoverata in ospedale. Clio Make Up (Fonte: Instagram) ...

Clio Make Up, splendida notizia: è nata la piccola Joy, l’annuncio su Instagram

Clio Make Up, splendida notizia: è nata la piccola Joy, secondogenita della nota truccatrice, l’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, con le prime immagini della bimba. Clio Make Up è diventata ...

Clio Make Up è diventata mamma per la seconda volta: la notizia era attesa ormai da diversi giorni e stamattina la beauty influencer era stata ricoverata in ospedale. Clio Make Up (Fonte: Instagram) ...Clio Make Up, splendida notizia: è nata la piccola Joy, secondogenita della nota truccatrice, l’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, con le prime immagini della bimba. Clio Make Up è diventata ...