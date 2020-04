Calabria chiusa, Santelli: “Serve sacrificio, obiettivo apertura a fine maggio” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn post su Facebook dai toni accorati, passionali, ma anche lucidi e razionali: la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, di Forza Italia, spiega i motivi che spingono la sua giunta a tenere chiusi i confini della regione: “Molti calabresi chiedono di poter rientrare in Calabria”, scrive la Santelli, “altri approfittano del momento per creare polemiche che fanno audience. È facile strattonare la politica ricorrendo ai buoni sentimenti, a chi vuole tornare a casa, ai ragazzi rimasti fuori dalla Calabria, ai genitori lontani dai figli. Il mio desiderio è quello di riaprire tutto per fare in modo che tutti i figli di questa terra, tutti i papà ed i familiari rimasti al Nord possano tornare per un grande abbraccio liberatorio. I provvedimenti di chiusura della Regione sono in linea con i decreti del governo: ... Leggi su anteprima24 Santelli come De Luca : "Calabria chiusa se restano rischi”

Coronavirus - Santelli avvisa : “Calabria ancora chiusa in caso di rischi”

Maltempo Calabria : allagamenti nel Vibonese - chiusa la SS18 “Tirrena Inferiore” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn post su Facebook dai toni accorati, passionali, ma anche lucidi e razionali: la presidente della Regione, Jole, di Forza Italia, spiega i motivi che spingono la sua giunta a tenere chiusi i confini della regione: “Molti calabresi chiedono di poter rientrare in”, scrive la, “altri approfittano del momento per creare polemiche che fanno audience. È facile strattonare la politica ricorrendo ai buoni sentimenti, a chi vuole tornare a casa, ai ragazzi rimasti fuori dalla, ai genitori lontani dai figli. Il mio desiderio è quello di riaprire tutto per fare in modo che tutti i figli di questa terra, tutti i papà ed i familiari rimasti al Nord possano tornare per un grande abbraccio liberatorio. I provvedimenti di chiusura della Regione sono in linea con i decreti del governo: ...

MarcoSforzato : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Roccalumera. Biblioteca chiusa? Arriva la consegna a domicilio) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Roccalumera. Biblioteca chiusa? Arriva la consegna a domicilio) è stato pubblicato su: Tempo St… - tefrasi : @CliffBurton8256 La Calabria dovrebbe essere chiusa la Campania non ti dico...il problema siamo noi che non capiamo… - gsartecucina : @SantelliJole Presidente aumentano le persone arrivate! Se la calabria inserisce nuovi ingressi di persone è come d… -