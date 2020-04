Aida Nizar arrestata in Spagna: ha minacciato il fidanzato con un coltello (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aida Nizar, ex inquilina del Grande Fratello VIP, è stata arrestata in Spagna, la donna avrebbe minacciato il fidanzato Fernando con un coltello, buttandolo poi fuori di casa. A riportare la notizia sono stati i media spagnola, in particolare il quotidiano El Espanol I due stanno vivendo la quarantena insieme, nel suo appartamento a Madrid, e proprio lì sarebbe sfociata la lite che lunedì avrebbe visto l’ex gieffina alla stazione dei carabinieri. Secondo il giornale le cose sarebbero andate così: “Aida ha affrontato Fernando con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa” View this post on Instagram . : TESORO GRACIAS POR TODO LO QUE HACES, POR TU AMISTAD Y POR COMPARTIR MI ESLOGAN DE VIDA, UN ESLOGAN ... Leggi su bigodino Aida Nizar arrestata | Lite con il fidanzato per l’ex Grande Fratello

trash_italiano : Aída Nizar è stata arrestata durante la quarantena: ecco cosa è successo - pomeriggio5 : Aida Nizar è stata arrestata #Pomeriggio5 - LUCA_LUCAAAA : Aida Nizar, espulsa dal GF Spagnolo, per aver defecato a terra, come i cani. #Pomeriggio5 #aida #gfvip2020 - HeyThreshold : Aida Nizar, espulsa dal GF Spagnolo, per aver defecato a terra, come i cani. Questo particolare non lo dicono mai,… - davided81 : Aida Nizar è stata una delle cose più disgustose andate in onda in televisione negli ultimi anni #Pomeriggio5 -