Yari Carrisi attacca Barbara D' Urso su Instagram | Deve morire

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 aprile 2020)h scritto un messaggio molto duro nelle storie di: il figlio di Albanoe Romina Power sembra avercela conD'. Duro attacco disul suo accountcontroD': il figlio di Al Bano e Romina Power nelle sue storie ha scritto "la D", scioccando i suoi follower e i tanti fan della conduttrice. Anche se manca il nome di battesimo, e del cognome non è riportata la grafia corretta, la destinataria sembra essere proprio "Carmelita"., che circa tre anni fa è stato ospite diD', ha usato parole molto dure nei suoi confronti. In ben due storieha scritto: "la D". Parole indirizzate con grande probabilità proprio contro ...