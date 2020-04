Quarantena e parodie: dopo X Factor e Malgioglio, Enrico Matheis conquista il web (Di martedì 21 aprile 2020) Ha iniziato come barman a Prato, ma è evidente che il suo destino è nella musica e forse proprio da questa sfortunata circostanza nascerà la scintilla che gli aprirà definitivamente le porte dello successo. Enrico Matheis ha preso parte a X Factor nel 2016, arrivando fino ai bootcamp. dopo l’esperienza nel talent, lanciò un crowdfunding per pubblicare il suo EP d’esordio. La scorsa estate lo troviamo in una collaborazione con Cristiano Malgioglio, è lui la voce di “Notte perfetta“ con lo pseudonimo di Jek. Il suo talento arriva a segno con questa emergenza da coronavirus. La sua parodia del brano di Francesco Gabbani infatti inizia a circolare in rete ed è uno dei video più condivisi e graditi dagli italiani costretti a casa. Enrico prosegue nelle sue parodie, è di ieri quella di Salmo, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 21 aprile 2020) Ha iniziato come barman a Prato, ma è evidente che il suo destino è nella musica e forse proprio da questa sfortunata circostanza nascerà la scintilla che gli aprirà definitivamente le porte dello successo.ha preso parte a Xnel 2016, arrivando fino ai bootcamp.l’esperienza nel talent, lanciò un crowdfunding per pubblicare il suo EP d’esordio. La scorsa estate lo troviamo in una collaborazione con Cristiano, è lui la voce di “Notte perfetta“ con lo pseudonimo di Jek. Il suo talento arriva a segno con questa emergenza da coronavirus. La sua parodia del brano di Francesco Gabbani infatti inizia a circolare in rete ed è uno dei video più condivisi e graditi dagli italiani costretti a casa.prosegue nelle sue, è di ieri quella di Salmo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena parodie Coronavirus, l’artista francese e la parodia (in quarantena) delle opere che hanno fatto la storia della... Corriere della Sera TOP 15 VIDEO CREATOR più popolari sui social e BEST PERFORMING VIDEO. A marzo in testa i Me contro Te

Al quinto posto si conferma lo youtuber torinese Lorenzo Ostuni, in arte Favij, anche lui impegnato contro il coronavirus, con i suoi consigli sulla quarantena e il racconto delle sue giornate ... al ...

Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su Tik Tok: il video diventa virale!

In queste settimane di quarantena a causa del Coronavirus, i volti noti del mondo dello spettacolo ... Qui si è dedicata a simpatiche e svariate parodie, tra cui l’imitazione di Belen Rodriguez.

