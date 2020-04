Quale fase 2 per il processo? L'Anm: "Non ci saranno scenari orwelliani". I penalisti: "Si torni in aula" (Di martedì 21 aprile 2020) Cosa succederà al processo dopo l′11 maggio? L’interrogativo al momento è aperto, come lo scontro tra addetti ai lavori, mentre il giorno della ripresa dell’attività si avvicina. I penalisti da un lato, che vorrebbero tornare a celebrarlo nelle aule dei tribunali, e parte dei magistrati dall’altro, che ritiene legittimo continuare a celebrare i processi da remoto. Almeno fino a quando l’emergenza non sarà passata. O, anche, di rendere stabili alcune novità introdotte in questa fase.Prova a gettare acqua sul fuoco Luca Poniz, presidente dell’Anm, che invita tutti a non immaginare stravolgimenti duraturi. “La ripresa sarà complicata - ha detto il vertice del sindacato delle toghe a “Radio uno giorno per giorno” - ma non c’è nessuno scenario orwelliano, con processi con ... Leggi su huffingtonpost QUALE FASE 2?/ "La strategia per uscire dal lockdown e richiuderlo subito (se serve)"

Mascherine obbligatorie nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 : quale scegliere e come usarle

Coronavirus - verso la seconda fase : quale sarà il piano del Governo? (Di martedì 21 aprile 2020) Cosa succederà aldopo l′11 maggio? L’interrogativo al momento è aperto, come lo scontro tra addetti ai lavori, mentre il giorno della ripresa dell’attività si avvicina. Ida un lato, che vorrebbero tornare a celebrarlo nelle aule dei tribunali, e parte dei magistrati dall’altro, che ritiene legittimo continuare a celebrare i processi da remoto. Almeno fino a quando l’emergenza non sarà passata. O, anche, di rendere stabili alcune novità introdotte in questa.Prova a gettare acqua sul fuoco Luca Poniz, presidente dell’Anm, che invita tutti a non immaginare stravolgimenti duraturi. “La ripresa sarà complicata - ha detto il vertice del sindacato delle toghe a “Radio uno giorno per giorno” - ma non c’è nessunoo orwelliano, con processi con ...

sten_lomonaco : @Grecotw @mottagiuseppe1 ma quale app e app bastava chiudere il nord il 15 di Febbraio e l'Italia il 30 di gennaio… - ilpensologo : In piena Fase 2 non si è ancora capito quale fosse la Fase 1. #Torino #Pensologia #CronacaQui #CronacaQuiTorino #LaTampa - EnricoLobina : RT @CgilRas: La #sicurezza sul lavoro, per via del #coronavirus, è per noi una priorità. Vi proponiamo di partire da un seminario sul web,… - maroffo : RT @sasakifujika: Si facesse intanto chiarezza su cosa dovrebbe o servire questi fantomatici test psicologici (psichiatrici?) abilitanti al… - FPCGIL_Sardegna : RT @CgilRas: La #sicurezza sul lavoro, per via del #coronavirus, è per noi una priorità. Vi proponiamo di partire da un seminario sul web,… -