Petrolio: Up, nel primo trimestre consumi -10% (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Nel primo trimestre i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 12,7 milioni di tonnellate, con un decremento del 10% ( -1.423.000 tonnellate) rispetto al primo trimestre 2019. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 6,4 milioni di tonnellate, con un decremento del 14,7% (-1.094.000 tonnellate) rispetto al corrispondente periodo 2019. In particolare, rispetto al periodo gennaio – marzo 2019 la benzina totale ha mostrato un decremento del 16,5 %; la benzina venduta sulla rete ha mostrato un decremento del 15,7 % ; il gasolio autotrazione ha evidenziato un calo del 14,1% e il gasolio venduto sulla rete un decremento del 16,4%.Nei primi tre mesi 2020 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una decrescita del 35,5 %. Quelle diesel ... Leggi su calcioweb.eu Petrolio - effetto lockdown : -37 dollari al barile. È la prima volta che accade nella storia

Petrolio - effetto lockdown : -37 dollari al barile. È la prima volta che accade nella storia

Prezzo del petrolio in shock - perché è negativo per la prima volta nella storia (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Nelpetroliferi italiani sono ammontati a 12,7 milioni di tonnellate, con un decremento del 10% ( -1.423.000 tonnellate) rispetto al2019. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato. Idi carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 6,4 milioni di tonnellate, con un decremento del 14,7% (-1.094.000 tonnellate) rispetto al corrispondente periodo 2019. In particolare, rispetto al periodo gennaio – marzo 2019 la benzina totale ha mostrato un decremento del 16,5 %; la benzina venduta sulla rete ha mostrato un decremento del 15,7 % ; il gasolio autotrazione ha evidenziato un calo del 14,1% e il gasolio venduto sulla rete un decremento del 16,4%.Nei primi tre mesi 2020 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una decrescita del 35,5 %. Quelle diesel ...

davidealgebris : Il primo giormalista che intervista nuovo presidente ENI puo’ chiederle perche oggi il Prezzo del Petrolio WTI vale… - Gingio5 : Non si capisce perchè il prezzo del carburante invece aumenta nel giro di 24 ore appena sale il costo del barile di… - giorgioforest : RT @FederPetroliita: ENI, ARABIA SAUDITA NEL CAPITALE. MARSIGLIA: ABBIAMO VINTO UNA LOTTERIA - f_burlaCpi : Breve storia triste: offerta di petrolio ai massimi, domanda non pervenuta Fine (ah, nel lungo periodo siamo anche… - Alessan82811241 : RT @trescogli: Il prezzo del petrolio cala ai minimi storici. Quello della benzina, sul quale pesa il 51% delle accise, no. Mi sbaglio o #S… -