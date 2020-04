La regina Elisabetta II compie 94 anni in quarantena | Kate Middleton le fa una sorpresa

(Di martedì 21 aprile 2020) Laoggi 94ma, a differenza del passato, questo compleanno sarà tutt'altro che tradizionale. Lo passerà inal castello di Windsor a causa dell'emergenza Coronavirus ma per fortuna riceverà un regalo speciale dae dal resto della sua famiglia.

Capezzone : Oggi su @atlanticomag leggere, leggere e poi rileggere Francesco Zanotti su quello che Bergoglio dovrebbe imparare… - SkyTG24 : Coronavirus Uk, Regina Elisabetta compie 94 anni senza colpi cannone - DrApocalypse : Tanti auguri Regina Elisabetta II, 94 anni per l'unica QUEEN al mondo - biprettyunicorn : RT @vogue_italia: Popolarità al massimo per la regina, che oggi festeggia un compleanno difficile, senza celebrazioni ufficiali ?? https://t… - inanotherera : RT @hugmetr0ye: Buon compleanno a Sua Maestà, la regina Elisabetta II????? -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Oggi è una giornata importante per la Royal Family inglese, la regina Elisabetta II compie 94 anni e per la prima volta in quasi 70 anni di regno passerà la giornata lontana da Buckingham Palace e ...La regina Elisabetta II d'Inghilterra - Elizabeth Alexandra Mary di Windsor - festeggia il suo 94esimo compleanno: nel bene, delle volte, o nel male, altre, il più delle volte, e meglio riuscite, l'in ...