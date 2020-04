Incidente in fabbrica ad Asti, operai travolti da lastre di ferro: un morto e un ferito. Verifiche sul rispetto delle norme anticoronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Incidente mortale in una fabbrica in provincia di Asti. Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante lo spostamento di pesanti lastre di ferro. Stando alle prime informazioni, i due sarebbero stati travolti e uno di loro è rimasto schiacciato. La fabbrica dove ha avuto luogo l’Incidente si trova ad Antignano ed è una ditta artigianale di lavorazione del ferro. Oltre ai carabinieri sul posto per i rilievi del caso, è intervenuto anche il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown e, se così fosse, se siano state rispettate tutte le misure imposte dal governo per il contenimento del contagio da Coronavirus. Leggi anche: «Torniamo al lavoro ma senza garanzie di ... Leggi su open.online (Di martedì 21 aprile 2020)mortale in unain provincia di. Uno èe un altro è rimasto gravementedurante lo spostamento di pesantidi. Stando alle prime informazioni, i due sarebbero statie uno di loro è rimasto schiacciato. Ladove ha avuto luogo l’si trova ad Antignano ed è una ditta artigianale di lavorazione del. Oltre ai carabinieri sul posto per i rilievi del caso, è intervenuto anche il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown e, se così fosse, se siano state rispettate tutte le misure imposte dal governo per il contenimento del contagio da Coronavirus. Leggi anche: «Torniamo al lavoro ma senza garanzie di ...

Open_gol : Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown - Notiziedi_it : Incidente in fabbrica ad Asti, operai travolti da lastre di ferro: un morto e un ferito. Verifiche sul rispetto del… - romi_andrio : RT @Open_gol: Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown - alfalfredo : RT @Open_gol: Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown - SoloCristy : RT @Open_gol: Sono in corso verifiche per capire se la ditta avesse i permessi per operare anche in lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente fabbrica Incidente in fabbrica ad Asti, operai travolti da lastre di ferro: un morto e un ferito. Verifiche sul rispetto delle norme anticoronavirus Open Incidente in fabbrica, grave un uomo

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri ella compagnia di Gallarate intervenuti sul posto. Sembra, da una prima ricostruzione, che l'uomo stesse lavorando ad un macchinario che l'ha schiacciato, ...

Milano, 38enne trovato impiccato in una fabbrica abbandonata

MILANO – Il cadavere di un uomo di 38 anni è stato ritrovato intorno alle 3 della scorsa notte in una fabbrica abbandonata in via Giovan Battista Grassi ... Al momento, è stato spiegato, rimangono ...

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri ella compagnia di Gallarate intervenuti sul posto. Sembra, da una prima ricostruzione, che l'uomo stesse lavorando ad un macchinario che l'ha schiacciato, ...MILANO – Il cadavere di un uomo di 38 anni è stato ritrovato intorno alle 3 della scorsa notte in una fabbrica abbandonata in via Giovan Battista Grassi ... Al momento, è stato spiegato, rimangono ...