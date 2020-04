Il Covid non ferma la festa: a Calvi in processione il Gesù Misericordioso (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOltre cinque ore sono necessitate al Parroco e al Sindaco di Calvi per concludere la processione nella Giornata della Divina Misericordia. A partire dalle ore 16:00 di Domenica 20 aprile 2020 è stata celebrata la festa della Divina Misericordia. Il Parroco, Don Salvatore Cicatiello, unitamente al Sindaco, Avv. Armando Rocco, sono passati per tutte le vie comunali con l’immagine di Gesù Misericordioso con il Santissimo Sacramento, che ha benedetto le strade e le famiglie di Calvi. Durante la Cerimonia, molto sentita e desiderata, la Comunità calvese ha partecipato dalle proprie abitazioni addobbando le proprie case. “Carissimi tutti – ha dichiarato il Parroco di Calvi, Don Salvatore Cicatiello, sono state ore, quelle di ieri, ricche di emozioni … Gioia mista a tristezza, ma anche tanta pace e speranza che ... Leggi su anteprima24 Tennis - Paolo Lorenzi in campo in Florida : “Ho dovuto firmare un foglio - se prendo il Covid-19 non posso denunciare nessuno”

