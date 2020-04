Giulia De Lellis | su Tik Tok con dei video che fanno riferimento ai tradimenti

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020) In questi duri giorni di quarantena,Desta tirando fuori il proprio estro aprendosi a 360 gradi con i propri followers. La giovane influencer, qualche giorno fa, è diventata la custode di alcuni segreti dei suoi fan mettendosi in discussione in prima persona: "Ho un profilo Instagram fake in cui spio chi odio per non dare soddisfazione di farlo con il mio" ha confessato un suo estimatore. Non si è fatta attendere la risposta della fidanzata di Andrea Damante che, ha rivelato di aver creato anche lei un account finto, non ufficiale, per spiare chiunque, senza essere scoperta. "Anch’io. (Spio chi odio, ndb) Anzi! Tutti".De: su Tik Tok con deicheai21 aprile 2020 13:06.