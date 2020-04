Gemma Galgani a Uomini e Donne: svelata l’identità di OcchiBlu (FOTO) (Di martedì 21 aprile 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: ecco chi è il corteggiatore di Gemma Galgani, OcchiBlu Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, la popolare dama del Trono Over Gemma Galgani è stata piacevolmente sorpresa dal corteggiatore misterioso OcchiBlu, il quale si è presentato scrivendo delle romantiche frasi. Ma l’uomo ha anche fatto molto discutere per la sua giovanissima età, 38 anni. Sempre quest’ultimo ha anche voluto mostrare a Gemma Galgani i suoi occhi blu, lasciandola di sasso per il suo sguardo magnetico. Tuttavia tanti telespettatori, sui social, hanno pensato a un bluff, ritenendo impossibile che un ragazzo così giovane possa essere interessato alla dama torinese. Avranno ragione a pensarla in questo modo? A quanto pare sì. Difatti il magazine Novella 2000 si è subito messo sulle tracce di questo corteggiatore misterioso, ... Leggi su lanostratv UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 21 aprile : ballo da capogiro per Gemma Galgani!

Occhi Blu - chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ 38 anni - amante della natura e...

Pantera - chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ Uomini e Donne : sensibile e focoso

