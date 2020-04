Fiorentina, Caceres: «La mia voglia di vincere non è andata in lockdown» (Di martedì 21 aprile 2020) Martin Caceres, difensore della Fiorentina, si racconta. Ecco le parole dell’uruguaiano ex Juve sul suo futuro Martin Caceres vuole restare alla Fiorentina e lo conferma in un’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole. «L’ho detto subito che la mia ambizione era di restare a Firenze. Qui sto bene, vivo bene: la Fiorentina è una squadra giovane, ma può crescere molto. Mi piacerebbe tanto proseguire. La mia fame di vittorie non è mai andata in lockdown, non vedo l’ora di ricominciare e mettere in campo tutto quello che ho dentro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Caceres : «Vorrei restare qui. La rivalità con la Juve…»

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato live 0-1) : Caceres sbaglia - Rebic ringrazia!

Live Fiorentina-Milan 0-1 Errore di Caceres e Rebic segna (Di martedì 21 aprile 2020) Martin, difensore della, si racconta. Ecco le parole dell’uruguaiano ex Juve sul suo futuro Martinvuole restare allae lo conferma in un’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole. «L’ho detto subito che la mia ambizione era di restare a Firenze. Qui sto bene, vivo bene: laè una squadra giovane, ma può crescere molto. Mi piacerebbe tanto proseguire. La mia fame di vittorie non è maiin, non vedo l’ora di ricominciare e mettere in campo tutto quello che ho dentro». Leggi su Calcionews24.com

FiorentinaUno : ANCORA CACERES: “Voglio restare alla Fiorentina. A Firenze si percepisce la passione” - Fiorentinanews : #Caceres: '#Commisso è come un padre per noi. Tocchiamo le ambizioni della proprietà con mano, il futuro della… - Fiorentinanews : #Caceres: 'L'ho detto subito, la mia ambizione era di restare a Firenze. La mia fame di vittorie non è mai andata i… - Fantacalcio : Fiorentina, Caceres: 'Mi piacerebbe restare' - Noovyis : (Caceres: “Futuro? Vorrei chiudere la carriera alla Fiorentina. La rivalità con la Juve…”) Playhitmusic - -