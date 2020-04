Diaconale: «Immobile può diventare un simbolo, ho una sensazione» (Di martedì 21 aprile 2020) Arturo Diaconale parla di Ciro Immobile e del suo futuro: le parole del portavoce della Lazio sull’attaccante Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Arturo Diaconale ha parlato di Ciro Immobile e del suo futuro, che secondo il portavoce sarà ancora alla Lazio. «Immobile? Finora Lotito ha difeso e mantenuto i giocatori più forti alla Lazio e credo sarà anche così, Ciro ha un rapporto molto forte con la tifoseria biancoceleste e può diventare l’attaccante simbolo. Ho la sensazione che il nostro bomber resterà a Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020) Arturoparla di Ciroe del suo futuro: le parole del portavoce della Lazio sull’attaccante Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Arturoha parlato di Ciroe del suo futuro, che secondo il portavoce sarà ancora alla Lazio. «? Finora Lotito ha difeso e mantenuto i giocatori più forti alla Lazio e credo sarà anche così, Ciro ha un rapporto molto forte con la tifoseria biancoceleste e puòl’attaccante. Ho lache il nostro bomber resterà a Roma». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Lazio, Diaconale: 'Lotito non si sente lo scudetto in tasca. Immobile, ho una sensazione' - news24_napoli : Lazio, Diaconale: “Lotito non si sente lo scudetto in tasca. Immobile… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Diaconale: 'La Lazio vuole giocarsi lo scudetto sul campo, Immobile ha un rapporto molto forte con la ti… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Diaconale: 'La Lazio vuole giocarsi lo scudetto sul campo, Immobile ha un rapporto molto forte con la ti… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL COMMENTO - Diaconale: 'La Lazio vuole giocarsi lo scudetto sul campo, Immobile ha un rapporto molto forte con la ti… -