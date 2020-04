Covid-19, 14 tamponi positivi nel salernitano ieri: i dati nei Comuni (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Sono 14 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, 20 aprile, nel territorio salernitano. Nello specifico infatti, su 473 tamponi effettuati ed esaminati presso il laboratorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, 14 sono risultati positivi. I dati sono stati rilevati alle ore 23.30 di ieri sera, i Comuni interessati e casi di contagio si sono registrati: 9 Scafati, 2 Angri, 1 San Marzano Sul Sarno, 1 Mercato San Severino e 1 Pagani. Nessun tampone positivo invece, nell’area a sud del territorio salernitano. L'articolo Covid-19, 14 tamponi positivi nel salernitano ieri: i dati nei Comuni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - altri 454 morti. In calo gli altri dati. Tamponi effettuati a un italiano su 63 (video)

Covid - per la Serie A “prima i calciatori” : pur di ripartire il pallone vuole subito 2mila tamponi. Medici e infermieri? Che aspettino

Emergenza Covid-19 - Commessa e mamma di due figli racconta la sua odissea : “Io dimessa dopo due tamponi negativi - sono di nuovo positiva” (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Sono 14 irisultatial-19 nella giornata di, 20 aprile, nel territorio. Nello specifico infatti, su 473effettuati ed esaminati presso il laboratorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, 14 sono risultati. Isono stati rilevati alle ore 23.30 disera, iinteressati e casi di contagio si sono registrati: 9 Scafati, 2 Angri, 1 San Marzano Sul Sarno, 1 Mercato San Severino e 1 Pagani. Nessun tampone positivo invece, nell’area a sud del territorio. L'articolo-19, 14nel: ineiproviene da Anteprima24.it.

Corriere : Indagine a tappeto a Vo’ Euganeo: asintomatico il 43% dei casi Covid - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 22.867 i CASI POSITIVI in @RegioneER, 307 più di ieri. 281 nuove GUARIGIONI. Casi in… - AUSLBologna : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 21.834 i casi positivi in Emilia-Romagna. Oltre 9mila i casi lievi in isolamento a casa. Quasi… - Marxtrixx : RT @carmelopalma: In Germania fanno 700.000 tamponi alla settimana. L’Italia spende 7000 euro all’ora per gli elicotteri che cercano i run… - mrcllznn : RT @ciapalchelghe: La Germania rispetto a noi entra in pandemia con 2 settimane di ritardo, ha già fatto 300.000 tamponi in più rispetto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi Coronavirus, tamponi a Vo’ Euganeo: asintomatico il 43% dei casi, nessun contagio tra i bambini fino a 10 anni Corriere della Sera Coronavirus, positivo ospite di una casa di riposo di Vittoria

L’ospite è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Modica, Covid-Hospital per la provincia di Ragusa. L’Azienda sanitaria provinciale ha disposto 90 tamponi al personale e agli ospiti. Altri trenta ...

Virus, nell'Isola aumentano i guariti

Ci sono infatti ben 253 Comuni su 377 in cui non è stato registrato alcun caso di Covid-19. "Partiremo dai centri immuni ... degli anticorpi nel sangue), poi si valuterà l'utilizzo dei tamponi e dei ...

L’ospite è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Modica, Covid-Hospital per la provincia di Ragusa. L’Azienda sanitaria provinciale ha disposto 90 tamponi al personale e agli ospiti. Altri trenta ...Ci sono infatti ben 253 Comuni su 377 in cui non è stato registrato alcun caso di Covid-19. "Partiremo dai centri immuni ... degli anticorpi nel sangue), poi si valuterà l'utilizzo dei tamponi e dei ...