Coronavirus | perché le donne colpite sono metà degli uomini?

(Di martedì 21 aprile 2020) Dati dell'Istat del 2011 alla mano, dei 59.433.744 residenti in Italia (di cui 4.029.145, ovvero il 6,8 %, stranieri), ben 30.688.237di genere femminile. Insomma, leoltre metà : il 51,6%. Ancora, su 11.744.206‬ individui oltre 65 anni (dati 2010), ben 6.840.444 ovvero il 58,2%. Perché questa sfilza di numeri ? Per evidenziare una palese contraddizione : in tempi di, benché rappresentino il 51,6% della popolazione e il 58,6% della popolazione anziana, (...) - Tribuna Libera / Donna, Quarantena,, Vittime