Coronavirus: l’idea dei cinema drive-in in Liguria (Di martedì 21 aprile 2020) Tornare al cinema drive-in in Liguria per il post Coronavirus: l’idea è allettante e si cercano gli spazi adatti. Come si farà ad andare al cinema o a tornare a godere delle pellicole cinematografiche se non si devono creare assembramenti per via del Coronavirus? E soprattutto, anche se si dovessero porre delle limitazioni agli ingressi … L'articolo Coronavirus: l’idea dei cinema drive-in in Liguria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - l’idea di un ristorante per la fase 2 – FOTO

L’idea del Pd : «Regolarizziamo i clandestini per combattere il coronavirus». La Meloni : «Follia»

Coronavirus - l’idea della task force per il dopo virus mi solleva un paio di dubbi (Di martedì 21 aprile 2020) Tornare al-in inper il post: l’idea è allettante e si cercano gli spazi adatti. Come si farà ad andare alo a tornare a godere delle pellicoletografiche se non si devono creare assembramenti per via del? E soprattutto, anche se si dovessero porre delle limitazioni agli ingressi … L'articolo: l’idea dei-in inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

disinformatico : Non è una cattiva idea: al prossimo imbecille che dice che il 5G agevola il coronavirus si può rispondere, con la m… - zaiapresidente : ?? ASTA DELL’UOVO DI PASQUA / Tra le tante azioni di solidarietà, alla Protezione Civile del Veneto era stato donato… - Cri_Meroni : RT @Tempi_it: Al “lockdown” preferisco l’idea di “confinamento” - LAROMA24 : Coronavirus: drive-in fuori lo stadio per guardare le partite. L'idea del Midtjylland per 'aggirare' le porte chius… - RCelani : RT @CesareSacchetti: Se pensate che il download obbligatorio dell'app Immuni sia il peggio, aspettate. Stanno pensando ai braccialetti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’idea ANGI: coronavirus, approfondimento sulle misure economiche in vista del “Decreto Aprile” RomaDailyNews