Coronavirus, la Spagna avanza la sua (ottima) proposta sulla Bce ma ora serve la pressione popolare (Di martedì 21 aprile 2020) Quando un mese fa, come Sinistra Europea e Rifondazione Comunista, abbiamo proposto di utilizzare i soldi della Bce per far fronte alla crisi del Coronavirus – e su questo abbiamo promosso una petizione europea – mancava poco che ci prendessero per matti. Eppure la nostra proposta era semplicissima e cioè che per far fronte alla crisi era necessaria una immissione di denaro fresco che non dovesse essere restituito. Questo al fine di garantire una fase virtuosa sul piano economico e sociale, uscendo rapidamente dalla recessione in cui siamo entrati. Parallelamente abbiamo proposto di usare questi soldi della Bce – 1000 miliardi subito abbiamo detto – per far fronte all’emergenza sanitaria potenziando il servizio pubblico, per garantire un sostegno economico a tutti coloro che oggi non hanno reddito e per cominciare una riconversione ambientale ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - le notizie dal mondo : in Spagna aumentano leggermente i nuovi morti. La Germania rinuncia all’Oktoberfest

