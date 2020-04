Coronavirus: in Veneto continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva (Di martedì 21 aprile 2020) continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva in Veneto. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Veneto riporta 177 persone ancora oggi ricoverate in terapia intensiva a fronte di 16.404 contagiati dall’inizio dell’emergenza (277 in più di ieri). In totale i decessi sono 1.154 (33 quelli avvenuti nelle strutture sanitarie da ieri).L'articolo Coronavirus: in Veneto continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu BOLLETTINO VENETO - CONFERENZA STAMPA 21 APRILE/ Diretta video Zaia - dati coronavirus

