Coronavirus, il caso della Rsa di Milano che conta zero contagi: operatori chiusi da settimane per proteggere gli anziani e nessun ospite dal 23 febbraio (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, la Rsa zero contagi: operatori chiusi dal 30 marzo per proteggere gli anziani Mentre continuano le perquisizioni all’interno di almeno 22 Rsa del Milanese, tra cui l’ormai tristemente noto Pio Albergo Trivulzio, una Residenza Sanitaria Assistenziale di Milano si distingue dalle altre per non aver registrato nessun caso di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Si tratta della Rsa Domus Patrizia, in cui 16 operatori sanitari hanno deciso di non uscire e rimanere chiusi nella struttura insieme agli 81 ospiti anziani per proteggerli. Questa misura, insieme alle altre accortezze messe in pratica dalla direzione della Rsa sin dai primi giorni dell’emergenza, ha fatto sì che il Covid-19 vi restasse al di fuori. Gli operatori si sono proposti di restare fino al 3 maggio, e cioè fino al termine previsto dal Dpcm del governo sulle misure di ... Leggi su tpi Le Iene Show torna stasera su Italia1 dopo la sospensione per un caso di positività al Coronavirus

Coronavirus - una cura cambia la pigmentazione della pelle? Il caso dei medici cinesi diventati neri

Bimbo nasce già positivo al coronavirus. Primo caso in Italia (Di martedì 21 aprile 2020), la Rsagi:dal 30 marzo per proteggere gli anziani Mentre continuano le perquisizioni all’interno di almeno 22 Rsa del Milanese, tra cui l’ormai tristemente noto Pio Albergo Trivulzio, una Residenza Sanitaria Assistenziale disi distingue dalle altre per non aver registrato nessundidall’inizio dell’epidemia. Si trattaRsa Domus Patrizia, in cui 16sanitari hanno deciso di non uscire e rimanerenella struttura insieme agli 81 ospiti anziani per proteggerli. Questa misura, insieme alle altre accortezze messe in pratica dalla direzioneRsa sin dai primi giorni dell’emergenza, ha fatto sì che il Covid-19 vi restasse al di fuori. Glisi sono proposti di restare fino al 3 maggio, e cioè fino al termine previsto dal Dpcm del governo sulle misure di ...

repubblica : Coronavirus, a Roma dimessa la coppia cinese: furono il primo caso in Italia - Agenzia_Ansa : #Oms: 'L'allentamento delle misure non significa la fine della pandemia' 'Tutti i Paesi coinvolti devono assicurars… - petergomezblog : #Coronavirus , il caso delle mascherine Ffp3 inviate alle farmacie. Inail: “La dichiarazione di conformità non risp… - zazoomblog : Le Iene Show torna stasera su Italia1 dopo la sospensione per un caso di positività al Coronavirus - #torna… - giulio_galli : RT @fanpage: Il caso è diventato oggetto di studio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, il caso Liguria. "Letalità alta: il ministero mandi gli ispettori" LA NAZIONE Si ammalano di Coronavirus e si risvegliano con la pelle più scura: il parere dell'infettivologo

Il 18 gennaio sono risultati positivi al Coronavirus, e le loro condizioni sono peggiorate molto velocemente ... Talora, però, le tetracicline possono determinare», come accaduto nel caso cinese sopra ...

Coronavirus, scarcerato perché positivo: lo trovano in stazione a Verona tra la gente

«Ho il coronavirus», ha subito spiegato ai militari ... Al contrario di quanto accaduto con l’indiano, però, in questo caso l’uomo ha lasciato la sua cella in totale sicurezza. «In ambulanza è stato ...

Il 18 gennaio sono risultati positivi al Coronavirus, e le loro condizioni sono peggiorate molto velocemente ... Talora, però, le tetracicline possono determinare», come accaduto nel caso cinese sopra ...«Ho il coronavirus», ha subito spiegato ai militari ... Al contrario di quanto accaduto con l’indiano, però, in questo caso l’uomo ha lasciato la sua cella in totale sicurezza. «In ambulanza è stato ...