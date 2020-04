Coronavirus | Arcuri | «Alternativa alla app Immuni è proseguire con lockdown»

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Arcuri, più ventilatori che pazienti in terapia intensiva #ANSA - SkyTG24 : #Coronavirus ??La conferenza stampa di #Arcuri - SkyTG24 : 'Non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa, dobbiamo essere ancora più consapevoli e responsabili'. Sono que… - Triplete12 : RT @Gianmar26145917: Cioè #Immuni non è obbligatoria ma l'alternativa sarà lo stare a casa...#Arcuri ci prendi per i fondelli? #noImmuni ht… - flaviotiravento : RT @ChiodiDonatella: IL #CENSIMENTO DEI #ROM ERA ROBA #NAZISTA. L'#APP #IMMUNI E IL #BRACCIALETTO SONO PER IL NOSTRO BENE. 'Amico'#Conte.… -

Coronavirus Arcuri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Arcuri