Conte: "Riaprire tutto e subito sarebbe irresponsabile, a giorni il piano per fase 2" (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte affida ad un post sul proprio profilo Facebook ufficiale alcune riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in merito alla pandemia di coronavirus. Sulla “fase 2” il presidente del Consiglio è molto cauto e anche se da più parti si continua a chiedere un’accelerata, il capo dell’esecutivo ribadisce che il processo sarà lento, graduale e scandito dai pareri degli scienziati. “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus. Come già sapete - continua Conte - le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, ... Leggi su blogo Entro la settimana il piano del Governo per ripartire. Conte : “Lo applicheremo dal 4 maggio. Riaprire tutto ora sarebbe irresponsabile”

